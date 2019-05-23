Стала известна дата презентации новых версий операционных систем Apple

Apple разослала СМИ приглашения на презентацию, которая состоится в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC. Мероприятие пройдёт в Сан-Хосе (Калифорния) 3 июня и начнётся в 10 утра по местному времени (8 вечера по Киеву).

Презентация будет посвящена следующим версиям операционных систем Apple — iOS 13 и macOS 10.15, которые выйдут осенью, однако, вероятно, станут доступны для бета-тестирования уже летом. Кроме того, нельзя исключать, что Apple покажет на презентации новые устройства — например, новый Mac Pro, который ранее обещали представить в 2019-м.

Приглашения на мероприятия выглядят довольно оригинально: на них у прорисованных светлыми контурами на тёмном фоне анимодзи (обезьяна, робот, череп, пришелец, единорог) в буквальном смысле взрывается мозг. Авторы даже не поленились прорисовать осколки черепа. Облако, вызванное взрывом, окружено разлетающимися в разные стороны значками, многие из которых являются символами инструментов разработки Apple или элементами интерфейса операционок компании.

В ходе презентации Apple может также рассказать подробности об анонсированном весной в общих чертах игровом сервисе Arcade и о грядущей интеграции iOS-приложений с macOS при помощи платформы Marzipan. Также не исключена трансформация медиакомбайна iTunes: по слухам, интегрированный сервис Apple Music выделят из него в отдельное приложение.