В школах российской Воркуты отменили занятия из-за метели

По данным авиаметеостанции Воркуты, 24 мая днем в городе ожидается мокрый снег, метель, ветер 14-19 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас температура воздуха составляет минус пять градусов.
«На основании полученных данных от АМСГ-2 Воркута Северный филиал ФГБУ „Авиаметтелеком Росгидромета“... в связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях МО ГО „Воркута“ с первого по 11 класс, 1-2 курсы учебных заведений на базе девяти классов», — говорится в сообщении.
Как сообщается, из-за ухудшения погодных условий комиссия по ЧС также приняла решение о перекрытии кольцевой автомобильной дороги для всех видов транспорта.
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