Филарет на Синоде отказался поддерживать Епифания и выполнять статут ПЦУ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Об этом сам Епифаний рассказал журналистам после завершения собора ПЦУ.

Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 мая 2019 г.

По словам главы церкви все остальные участники синода единогласно проголосовали за выражение поддержки ему как предстоятелю (единственный, кто не поддержал этот пункт, — Филарет).

«Святейший патриарх Филарет показал: то, что он обнародовал, он показал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, хотя все мы пытались доказать, убедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата», — сказал Епифаний.

«Во многом мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении», — добавил он.

Также члены Синода приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться уставом, который приняли в Софии 15 декабря 2018 года. Это решение также не поддержал Филарет, который считает до сих пор существующей Украинскую православную церковь Киевского патриархата.