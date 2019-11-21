В Гааге начались первые слушания по делу о захвате кораблей в Керченском проливе

В Гааге в 10:00 по местному времени, начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.
Об этом сообщает Укринформ.
Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они проходят в закрытом режиме.
Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.
На сегодняшних слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.
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