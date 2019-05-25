Доверие к Путину в России снизилось до минимума за 13 лет

Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая. Этот показатель является минимальным с момента публикации соответствующих данных на сайте ВЦИОМа с января 2006 года.

При этом Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому политику. Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%). Премьер-министр России Дмитрий Медведев уступает не только обоим министрам, но и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 7,6 против 8,8%.

О невозможности доверить Медведеву решение важных государственных вопросов заявили 23,4% участников вопроса ВЦИОМа. По этому показателю глава правительства вновь стал лидером, обойдя Жириновского (22,9%), которому в начале мая россияне не доверяли несколько больше. О недоверии Путину как политику заявили 6,6% участников опроса ВЦИОМа.

В то же время почти две трети россия (65,8%) заявили, что в целом одобряют деятельность своего президента. По сравнению с предыдущими месяцами показатель мало изменился, в большинстве проведенных за это время опросов он фиксировался на уровне 65–66%.