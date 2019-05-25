В Верховный Суд подали уже три заявления о незаконности роспуска Рады

В Верховный Суд в пятницу поступило уже третье исковое заявление о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Как сообщает пресс-служба суда, заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 24 мая.
«Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента о роспуске Верховной Рады.
Напомним, 24 мая группа депутатов «Народного фронта» внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
Ранее экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявлял, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде.
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