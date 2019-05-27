Верховный суд отказался рассматривать иск к Зеленскому по поводу указа о роспуске Рады

Верховный суд 27 мая отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом пишет в Facebook пресс-служба суда.
Согласно ее сообщению, причина соответствующего решения в том, что рассмотрение такого дела относится к юрисдикции Конституционного суда.
«Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и Президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины», — говорится в заявлении суда.
Там напомнили, что истец обосновал свои исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Рады и назначение внеочередных выборов парламента нарушает его права как избирателя и как самовыдвиженца кандидатом в нардепы, а именно «препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью».
В ВС объяснили, что Кодекс административного судопроизводства регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.
«В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции», — подчеркнули в Верховном суде.
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