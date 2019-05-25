В аннексированном Крыму начала работать услуга международного роуминга для мобильной связи

Крупнейший оператор мобильной связи в аннексированном Крыму «К-Телеком» начал предоставлять услуги международного роуминга. На данный момент этой услугой могут воспользоваться приезжающие на отдых в Крым граждане трех стран, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор компании Владимир Зайцев.

«Те страны, которые были готовы заключить с нами соглашение, мы подключили к роумингу. Это три страны. По понятным политическим причинам, связанным с санкциями в отношении Крыма, я не могу назвать эти страны, иначе они тоже могут попасть под санкции. А так их граждане приезжают сюда, пользуются связью, приезжают со своими сим-картами, и они работают», — сказал Зайцев.

Ранее Зайцев сообщал, что компания «К-Телеком» обеспечивает до 95% абонентов мобильной связи в Крыму. В целом покрытие региона связью формата 2G оценивается в 99%.

Напомним, что крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют специально созданные для этого компании.