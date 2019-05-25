Морской трибунал сегодня огласит решение по инциденту в Керченском проливе

Трибунал ООН по морскому праву огласит свое решение в деле Украина против России в субботу, 25 мая, на открытом для публики заседании. Об этом говорится в пресс-релизе трибунала.
«Международный трибунал по морскому праву огласит свое постановление, временные меры, по делу, касающемуся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), в субботу, 25 мая 2019 года, в 12 часов дня», — говорится в сообщении.
Решение огласит президент Трибунала судья Пак Чжин Хьон на открытом заседании.
Напомним, что украинская сторона представила Трибуналу свою позицию по делу на открытом заседании 10 мая 2019 года. Российская сторона проинформировала суд устным заявлением посольства РФ в Берлине об отказе принять участие в слушаниях.
Представитель Украины, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль просила Трибунал предписать временные меры, требуя от Российской Федерации незамедлительного освобождения украинских военно-морских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яни-Капу» и возвращения их Украине; приостановления производства по уголовному делу в отношении 24 задержанных украинских военнослужащих и невозбуждения новых дел; освобождения 24 задержанных украинских военнослужащих и возвращения их в Украину.
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