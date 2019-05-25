Ради своих сверхприбылей Коломойский отменяет запуск энергорынка и идет на конфликт с ЕС и США, - блогер

Ради получения льготных тарифов для своего ферросплавного бизнеса олигарх Игорь Коломойский намерен отменить запуск рынка электроэнергии и ввести ручное управление тарифами. Об этом пишет блогер Филипп Духлий.
«В бой уже пошла тяжелая артиллерия. Коломойский раздает интервью и везде как мантру повторяет, что у нас монопольный рынок электроэнергии и там, в принципе, не может быть рынка, но почему-то „ошибся“, что в ДТЭК 40% рынка генерации, хотя по факту по данным НЭК „Укрэнерго“ — 21% », - пишет блогер.
По словам эксперта, в такой ситуации совсем не обязательно отдавать весь рынок под ручное управление государству.
«Там, где оно рулит руками, всегда есть соблазн через чиновников всунуть свои интересы и схемы», — подчеркнул он.
Как отметил Филипп Духлий, интересы у Коломойского прямые и простые — ферросплавный бизнес, который очень чувствителен к ценам на электроэнергию.
«И получается, что ради своих сверхприбылей мы идем на конфликт с ЕС, США, отказываясь от своих обязательств перед ними и от 500 млн евро финансовой помощи. Аппетит приходит во время еды. Идет бой за „Приват“, бои рынка электроэнергии. Что будет следующим? Сколько в итоге будет стоить нам с вами президентство Зеленского? », - сказал он.
Напомним, 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии. От его своевременного введения зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн. Евро в 2019 году.
Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новым президентом Владимиром Зеленским, в последних интервью не раз заявлял о том, что запуск рынка нужно отменить.
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