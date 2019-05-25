В отмене энергореформы заинтересован Коломойский, – инвестаналитик

Заинтересованным в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии является бизнесмен Игорь Коломойский. О в эфире телеканала «Эспрессо-ТВ» заявил инвестаналитик Сергей Фурса.

«Вопрос в господине Коломойском. Потому что кто самые большие потребители электроэнергии промышленные в Украине? Ферросплавные заводы. У нас кто владеет ферросплавными заводами? Господин Коломойский. У них в себестоимости электроэнергия 50%. Поэтому для них очень важен этот вопрос, они очень чувствительны к вопросу цены на электроэнергию. Поэтому они хотят сделать что-то, чтобы государство продолжило дотировать промышленных производителей и снижало цены на электроэнергию. Поэтому они борются именно за электричество. 50% себестоимости — это весомый аргумент», — сообщил Сергей Фурса.

Как сообщают СМИ, Коломойский контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы. Совокупная мощность Никопольского и Запорожского заводов составляет 1,8 миллиона тонн ферросплавов в год, что составляет 89% от общего объема производства ферросплавов в Украине. Запорожский ферросплавный завод потребляет половину от общего потребления электроэнергии Запорожской области. Объем потребления электроэнергии Никопольским заводом ферросплавов превышает суммарное ее потребления Ивано-Франковской и Тернопольской областями.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», направленный на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета ЕС. Реализация предусмотренных законом реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики — одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн. евро.

22 мая народные депутаты Домбровский и Пидлисецкий зарегистрировали законопроект № 10318 об отсрочке на три месяца даты запуска нового рынка электроэнергии. 24 мая народные депутаты Рябчин и Чижмарь зарегистрировали еще один законопроект № 10318-1 о переносе даты запуска нового рынка электроэнергии на 1 апреля 2020. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус также неоднократно призывал отложить или отменить реформу рынка электроэнергии.