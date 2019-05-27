У Зеленского подготовили законопроекты об отзыве депутатов

В Администрации президента Украины подготовлен ряд законопроектов, в том числе о процедурах отзыва депутатов Верховной Рады и местных советов, заявляет представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
«Подготовлены законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall — отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов — Ред.), сказал Стефанчук журналистам в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Представитель президента подчеркнул, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.
Также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности «за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует».
«Наша цель — привести европейские нормы парламентаризма в Украину», — сказал Стефанчук.
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