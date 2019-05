Самый титулованный чемпион пловец Фелпс признался, что думал о самоубийстве

Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс признался, что его посещали мысли о суициде. Об этом он написал в Twitter.

«У меня была тревога и депрессия, я размышлял о том, хочу ли я вообще жить дальше, — написал 33-летний пловец. — Потом я решил покончить с этим и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Это решение в итоге помогло спасти мою жизнь, но до такого доводить не следует».

I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things