Самый титулованный чемпион пловец Фелпс признался, что думал о самоубийстве

Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс признался, что его посещали мысли о суициде. Об этом он написал в Twitter.
«У меня была тревога и депрессия, я размышлял о том, хочу ли я вообще жить дальше, — написал 33-летний пловец. — Потом я решил покончить с этим и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Это решение в итоге помогло спасти мою жизнь, но до такого доводить не следует».
I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 26 мая 2019 г.
Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые).
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