Ініціатива високої представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каї Каллас з надання Україні протягом 2025 року 2 млн пострілів боєприпасів, на жаль, досі не реалізована.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявила сама Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони.

Каллас не задоволена тим, що ЄС досі не вдалося зібрати 2 млн боєприпасів для України у 2025 році.

"Щодо ініціативи щодо боєприпасів, я з жалем мушу сказати, що ми ще не досягли мети", – констатувала Каллас.

Проте вона розповіла, що "сьогодні одна держава-член повідомила мені, що найближчими тижнями вони ухвалять ще одне рішення, яке у тому числі зробить внесок в ініціативу щодо боєприпасів".

"Сьогодні ми також слухали міністра оборони (України) Шмигаля щодо потреб, які вони мають, а також його заклик до держав-членів робити більше", – розповіла головна дипломатка ЄС.

Вона уточнила, що насамперед зараз українці "потребують дронів та інших спроможностей", але "їм все ще потрібні боєприпаси".

"Тож робота в цьому напрямку все ще триває", – запевнила Кая Каллас.