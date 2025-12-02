Соціальні виплати на дітей в Україні із 1 грудня

Оскільки соціальні виплати для дітей прив’язані до прожиткового мінімуму, а він залишається без змін, то із 1 грудня 2025 року оновлень тут не передбачається.
Згідно законопроєкту №13532, який у листопаді підписав президент Володимир Зеленський, з нового року зросте допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Одноразові виплати після народження дитини будуть збільшені до 50 тис. грн. Наразі така допомога становить 10 300 грн, а далі виплачується по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців (загалом 41 280 грн), пишуть Факти.
Крім того, можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — з 36-го тижня вагітності.
Щомісячні виплати також будуть оновлені: вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності отримуватимуть по 7 тис. грн. Така ж сума підтримки передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся чи опікуна, який доглядає дитину до року.
Виплати матерям-одиначкам у грудні:
Аліменти (мінімальні):
Максимальні виплати (до 10 прожиткових мінімумів):
Опікунські виплати:
Для дітей з інвалідністю:
Інші виплати:
Муніципальна няня у листопаді: послуга доступна для:
Відшкодування — до 7 100 грн на місяць за дитину.
Додаткова підтримка:
Передбачено окрему допомогу 50 тис. грн на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення чи з окупованих територій. Виплата не впливає на інші соціальні допомоги чи субсидії.
