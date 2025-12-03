Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Буймістер: Державні компанії мають переглянути підходи до управління кредитами і зосередитися на сплаті відсотків

102

В умовах війни державні компанії мають переглянути підходи до управління кредитами і зосередитися на сплаті відсотків. А НКРЕКП, «Укренерго» та Міністерство фінансів мають провести переговори з кредиторами, і не допустити включення боргових зобов’язань до тарифів для споживачів та бізнесу.

Про це під час публічної дискусії щодо тарифної політики сказала парламентарка, експертка з енергетики Людмила Буймістер.

Вона наголосила, що питання індексації та економічної обґрунтованості тарифу мають залишатися у фокусі регулятора, адже тарифи оператора системи передачі напряму впливають на тарифну політику Укрзалізниці, тому зростання витрат у енергетиці неминуче позначається і на транспортній сфері.

«Давайте знайдемо можливості хоча би реструктуризовувати борги. Під час війни, коли ми закладаємо в бюджеті 6 чи 8 мільярдів повернення боргів нашим міжнародним партнерам, щоб з іншої кишені взяти знову в борг, – це незрозуміла політика», – підкреслила вона.

Буймістер запропонувала Мінфіну взяти лідерство у процесі реструктуризації боргів державних підприємств, включно з Укренерго, та провести переговори централізовано від імені уряду. За її словами, частина боргових виплат може бути перенесена або тимчасово призупинена, включно з можливими «канікулами» на сплату відсотків.

Вона наголосила, що в умовах воєнного стану особливо важливо не допускати появи боргових складових у структурі тарифів, оскільки це створює додатковий тиск на економіку та бізнес. «Я думаю, що на рівні двосторонніх переговорів з нашими партнерами це можна зробити», – підсумувала Буймістер.

Раніше українські бізнес-асоціації також закликали регулятора утриматися від включення боргових витрат у тарифи та знайти альтернативні механізми підтримки енергетичної та транспортної інфраструктури під час війни.

Буймістер
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 3 декабря 2025
Вторник, 2 декабря 2025
Понедельник, 1 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023