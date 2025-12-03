Войти

Зеленський: Стосовно мирної угоди між Україною та росією – простих рішень не буде

88

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стосовно мирної угоди між Україною та росією простих рішень не буде.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

«Простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Той, хто спроможний їх приймати рішення - буде їх приймати. Я спроможний приймати рішення, важливо, щоб вони були справедливими. Головне, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про Україну, про наше майбутнє», - сказав Зеленський.

Він додав, що необхідно чітко розуміти, якими будуть гарантії безпеки.

«Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім за рік росія знову не прийшла. З третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їхня основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист», - додав Зеленський.

