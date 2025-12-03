У Мінфіні розповіли про державні борги України

Станом на 31 жовтня 2025 року загальний державний і гарантований державою борг України становив 8,27 трлн грн (або $197,2 млрд в еквіваленті).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Основна частка боргу розподілена так:
Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме:
Основним чинником стало збільшення зовнішнього державного боргу за рахунок пільгового фінансування:
Кредит ЄС (ERA). Україна отримала 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важливо, що погашення цього кредиту здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ, а не з Державного бюджету України.
Світовий банк. Надійшло $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE.
Банк розвитку Ради Європи. Надано 100 млн євро на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.
У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,2%.
Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,1%.
Станом на кінець жовтня середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,74% з 4,86% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 13 років з 12,7 в вересні 2025 року.
У валютній структурі переважають:
Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,4% та 3,3% відповідно.
