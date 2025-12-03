У Мінфіні розповіли про державні борги України

Станом на 31 жовтня 2025 року загальний державний і гарантований державою борг України становив 8,27 трлн грн (або $197,2 млрд в еквіваленті).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Основна частка боргу розподілена так:

Державний зовнішній борг: 73,6% (6,09 трлн грн, або $145,12 млрд).

Державний внутрішній борг: 22,9% (1,89 трлн грн, або $45,25 млрд).

Гарантований державою борг: 3,4% (286,2 млрд грн, або $6,8 млрд).

У жовтні загальний обсяг державного боргу зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд).

Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме:

Гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.

Гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.

Основним чинником стало збільшення зовнішнього державного боргу за рахунок пільгового фінансування:

Кредит ЄС (ERA). Україна отримала 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важливо, що погашення цього кредиту здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ, а не з Державного бюджету України.

Світовий банк. Надійшло $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE.

Банк розвитку Ради Європи. Надано 100 млн євро на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,2%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,1%.

Станом на кінець жовтня середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,74% з 4,86% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 13 років з 12,7 в вересні 2025 року.

У валютній структурі переважають:

Євро: 42,7%

Долар США: 22,4%

Гривня: 22,2%

Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,4% та 3,3% відповідно.