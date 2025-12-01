80% коштів, отриманих в рамках програми “Зимова підтримка”, українці витрачають на оплату комунальних послуг

Уже 3,5 млн українців отримали 1000 гривень в рамках програми “Зимова підтримка”. 80% коштів громадяни витрачають на оплату комунальних послуг.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, вже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках програми "Зимова підтримка", зокрема:
Свириденко нагадала, що подати заявку потрібно до 24 грудня.
Очільниця уряду повідомила, що сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі гривень для тих, хто подався на другий день прийому заявок.
Свириденко повідомила, що вже отримали кошти 3,5 млн людей.
"Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони", - зазначила Свириденко.
Вона додала, що ті ж, хто подав заявку через "Укрпошту", почнуть отримувати кошти з 6 грудня.
