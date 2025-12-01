Войти

Держстат: У 2025 року обсяг внутрішніх вантажних перевезень в Україні скоротився майже на 10% порівняно з минулим роком

100

За 10 місяців територією України було перевезено 267 млн тонн вантажів, що на 9,6% менше показника за аналогічний період минулого року.

Такі дані оприлюднила у Фейсбуці Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно з даними Держстату, у січні - жовтні 2025 року обсяг внутрішніх вантажних перевезень в Україні скоротився на 9,6% порівняно з минулим роком - до 267 млн т.

Залізничним транспортом за цей період перевезено 134,7 млн т (-8,3%) вантажів, автомобільним - 102,4 млн т (-5,4%).

Водночас скорочення вантажообігу за 10 місяців становило 13,5%, по залізничному транспорту - 11,8%, по автомобільному - 1,0%.

Натомість пасажирські перевезення у січні - жовтні демонструють позитивну динаміку. Загалом за цей період пасажирським транспортом скористалося 1 822,9 млн осіб, що на 0,4% більше відносно січня - жовтня 2024 року.

Найбільше перевезень здійснено міським електротранспортом - 995,8 млн пасажирів, автомобільним - 772,8 млн пасажирів. Кількість людей, які скористалися залізничним транспортом, скоротилася проти минулого року на 3,8% - до 53,8 млн.

Держстат
Капитал
