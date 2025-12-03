Італія може відкласти ухвалення декрету про продовження постачання військової допомоги Україні у 2026 році

Італійський уряд може відкласти ухвалення декрету про продовження постачання військової допомоги Україні у 2026 році.

Про це пише агенція "Reuters" із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агенції, уряд Італії може відкласти затвердження указу про майбутні постачання військової техніки для ЗСУ у 2026 році через напруженість серед урядовців.

Раніше прем'єрка Джорджія Мелоні пообіцяла допомагати Україні протистояти агресії РФ до кінця, проте віцепремʼєр-міністр країни Маттео Сальвіні висловив сумнів щодо доцільності продовження підтримки.

Як зазначають джерела, декрет про військову допомогу Україні був на порядку денному засідання 3 грудня, але його зняли через насиченість порядку.

Зараз режим спеціального уповноваження дозволяє уряду діяти без отримання схвалення парламенту для кожного нового раунду військових постачань. Нинішній указ втратить чинність наприкінці 2025 року.