ШІ, інтегрований у платформу "Дія", здобув перемогу у конкурсі Best Cases Awards 2025

Європейська комісія оголосила переможців конкурсу Best Cases Awards 2025. У категорії рішень для громадян перше місце посів український ШІ-асистент Дія.AI. Про це повідомляє Мінцифри.

Штучний інтелект, інтегрований у платформу "Дія", з вересня цього року надає доступ не лише до консультацій, а й до державних послуг у форматі асистента. З моменту запуску ним скористалися понад 120 000 осіб.

Проєкт реалізований у межах ініціативи DT4UA, яку впроваджує Академія електронного управління за підтримки Європейського Союзу. Делегація з України представила рішення під час заходу.