«3000 км Україною»: Українці оформили перші 1 000 безкоштовних квитків протягом години

Протягом першої години роботи програми «3000 км Україною» українці оформили перші 1 000 безкоштовних квитків.

Про це АТ «Укрзалізниця» повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася — рейси із Запоріжжя та Харкова в топі», - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що від старту програми зранку її активували у застосунку понад 30 тис. українців.