Єрмак протягом останніх тижнів наполегливо намагався домогтися звільнення з посади очільника СБУ Василя Малюка

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак протягом останніх тижнів наполегливо намагався домогтися звільнення з посади очільника СБУ Василя Малюка, який аргументував президенту, що звільнення голови ОП є вкрай необхідним.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у силових структурах.

Як розповіло джерело, Єрмак «відбивався від звільнення як міг» протягом кількох тижнів, однак, як виявилось, безуспішно.

«Зокрема, в кулуарах ВР запускали "обговорення" шодо того "чи будуть голоси за відставку Малюка?". Були спроби "повісити" на СБУ "Мідас", мовляв "це Служба не догледіла, треба кадрові рішення"», — розповіли нам джерела.

Малюк, Єрмак
