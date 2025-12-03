путін назвав "піратством" українські атаки на російські танкери

російський диктатор володимир путін пригрозив відрізати Україну від Чорного моря, якщо Київ продовжить здійснювати "піратство" щодо російських танкерів.
Відповідну заяву путін зробив у вівторок, 2 грудня, його слова наводить агентство ТАРС.
диктатор назвав "піратством" українські атаки на російські танкери, які перевозять нафту та іншу сировину, експорт якої приносить москві гроші на фінансування війни.
путін заявив, що росія має намір вжити ряд "відповідних заходів".
"По-перше, ми розширимо номенклатуру таких ударів наших по портових спорудах та по кораблях, по суднах, які заходять в українські порти", — сказав диктатор.
Крім того, росія нібито розгляне ряд відповідних заходів проти країн, чиї судна заходять в українські порти. Що саме мається на увазі, російський диктатор не уточнив.
Він додав, що "радикальним способом" є відрізання України від Чорного моря.
"Тоді їй неможливо буде займатися піратством в цілому", — сказав російський диктатор.
Заява російського диктатора пролунала на тлі низки інцидентів у Чорному морі, в результаті яких постраждали вже три танкери.
