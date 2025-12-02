Bloomberg: Найбільші державні НПЗ Індії купують російську нафту через великі знижки

Найбільші державні нафтопереробні компанії Індії — Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. — придбали чергові партії російської нафти з постачанням у січні 2026 року.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, на рішення НПЗ вплинула розширена знижка на російську сировину.

Попри підвищений дисконт, загальний обсяг імпорту російської нафти у січні, за оцінкою співрозмовників агентства, не перевищить третини від середньомісячних постачань 2025 року, тобто максимум 600 тис. барелів на добу.

За даними видання, різниця у вартості російської нафти порівняно з Brent збільшилася до близько 5 доларів за барель.

Місяць тому дисконт становив приблизно 3 долари.

Основним покупцем залишається підсанкційна Nayara Energy, частково контрольована "роснефтью". Зазвичай саме вона формує більше половини загальних закупівель російської нафти в Індії.

За оцінками джерел, з урахуванням логістики та знижок росія отримує від цих постачань у середньому 40–45 доларів за барель.

У грудні Indian Oil Corp. також очікує кілька додаткових партій російської нафти. Для Bharat Petroleum це перша подібна закупівля за тривалий час — раніше компанія відмовлялася від російської сировини.

Bloomberg зазначає, що індійські НПЗ демонструють «стримане повернення» до російських постачань, адже компанії уважно відстежують ситуацію навколо санкцій та дипломатичні перемовини між Вашингтоном і Нью-Делі. Тема імпорту російської нафти залишається одним із найбільш чутливих питань діалогу.

Паралельно індійські компанії намагаються диверсифікувати джерела постачання після запровадження США санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти". Зокрема, Indian Oil Corp. закупила 2 млн барелів нафти у Гайани.

Ще один танкер з аналогічним обсягом не російської сировини, за даними Bloomberg, найближчим часом має розвантажитися на потужностях Hindustan Petroleum Corp.