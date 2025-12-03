Мінекономіки: В Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території країни.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що програма є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Адмініструватиме її Експортно-кредитне агентство. Зацікавлені підприємці вже зараз можуть звертатись до ЕКА за консультаціями. Запити щодо пакета документів та уточнення деталей приймаються на [email protected].

«Ми запускаємо механізм, який дає бізнесу зрозумілу й передбачувану модель дій: застрахувати майно через участь в програмі – і мати гарантію компенсації, якщо підприємство постраждає. Запрошую всіх зацікавлених підприємців звертатись до ЕКА за консультацією, щоби з 1 січня приєднатись до програми», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

У Мінекономіки зауважили, що право на отримання компенсації будуть мати лише підприємства, які на момент пошкодження майна через збройну агресію росії є учасниками програми.