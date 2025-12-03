НАБУ: Умєров у справі “Мідас” має статус свідка

Секретар Ради нацбезпеки і оборони і колишній міністр оборони Рустем Умєров у справі “Мідас” має статус свідка. Про це директор НАБУ Семен Кривонос розповів на організованому LB заході в межах проєкту "Нова країна".
На запитання про те, чи співпрацює Умєров зі слідством, Кривонос сказав, що такої юридичної категорії не існує. Однак Умєров приходив на допит, йому ставили низку запитань, він надав відповіді.
“Категорія співпраці зі слідством – це з тої ж категорії, як «фігурант». Не юридичні категорії”, – прокоментував Кривонос.
Він нагадав, що будь-яка людина може бути допитана, і це не означає, що вона співпрацює чи не співпрацює зі слідством.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023