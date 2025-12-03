НАБУ: Умєров у справі “Мідас” має статус свідка

Секретар Ради нацбезпеки і оборони і колишній міністр оборони Рустем Умєров у справі “Мідас” має статус свідка. Про це директор НАБУ Семен Кривонос розповів на організованому LB заході в межах проєкту "Нова країна".

На запитання про те, чи співпрацює Умєров зі слідством, Кривонос сказав, що такої юридичної категорії не існує. Однак Умєров приходив на допит, йому ставили низку запитань, він надав відповіді.

“Категорія співпраці зі слідством – це з тої ж категорії, як «фігурант». Не юридичні категорії”, – прокоментував Кривонос.

Він нагадав, що будь-яка людина може бути допитана, і це не означає, що вона співпрацює чи не співпрацює зі слідством.