Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

В сюжете сообщалось, что рейд косовской полиции в районе северного Косово, где проживают сербы, начался ранним утром во вторник. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай на своей странице в Twitter подтвердил, что полиция Косово во вторник проводит спецоперацию. Он уточнил, что она направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

«Я подтверждаю, что эта операция направлена против организованной преступности, она также нацелена на сотрудников полиции и таможни», — сказал Харадинай, призвав граждан к спокойствию.

Представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия полиции Косово направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из Косово, и представляют «не только угрозу стабильности, но и самую прямую угрозу миру». «Если это не прекратится немедленно, нет никаких сомнений в том, как Сербия отреагирует уже в течение дня», — приводит слова Джурича AP.

Гостелеканал Сербии уточняет, что Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово.

События разворачиваются на фоне недавнего призыва главы Косово Хашима Тачи к Сербии признать независимость республики. Вучич накануне, обращаясь к депутатам, призвал их признать «горькую правду» — потерю контроля над Косово. Он предложил выбрать между двумя сценариями развития ситуации в регионе — замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Приштиной. Вучич предупредил о возможности возобновления столкновений в Косово, если в скором времени не будет найдено согласованное «компромиссное» решение.

Сербия потеряла контроль над Косово после вмешательства НАТО в 1999 году, которое положило конец кровавым сербо-албанским столкновениям и подавлению их со стороны федеральных войск. В феврале 2008 года Косово объявило о своей независимости, Сербия это решение не признает. Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.