Нового начальника СБУ призвали рассекретить декларации руководителей ведомства

Центр противодействия коррупции призвал временно исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Ивана Баканова отменить «секретный» порядок декларирования руководителей СБУ, обнародовать их декларации и задекларироваться самому.

ЦПК обратился к новому руководителю СБУ с просьбой выполнить требования антикоррупционного законодательства.

Отмечается, что указ о назначении Баканова первым зампредседателя СБУ был опубликован на сайте президента 22 мая. С тех пор Баканов еще не подал свою декларацию кандидата на эту должность.

Председатель СБУ Василий Грицак с 27 мая находится в отпуске, а обязанности главы СБУ исполняет Баканов.

«Мы просим нового главу не начинать свои первые шаги в СБУ с продолжения порочной практики сокрытия деклараций руководства СБУ от общества», — призывают антикоррупционеры.

В ЦПК подчеркивают, что просят открыть декларации только руководства СБУ, имена которого известны и не требуют этого от секретных агентов или людей, которые воюют на Востоке Украины.

По словам активистов, СБУ незаконно создало свою так называемую «собственную систему» декларирования, выделив несколько компьютеров, в которые якобы подаются какие-то декларации. Засекречивание деклараций и создание этой системы было «согласовано» с НАПК.

При этом все эти действия полностью противоречат требованиям как украинского законодательства так и международным нормам и практике Европейского суда по правам человека, отмечают в ЦПК.

Засекречивание деклараций СБУ позволило скрывать информацию о своих доходах, например, бывшему первому замглавы Службы внешней разведки Сергею Семочко, который до того много лет работал на руководящих должностях в СБУ и у которого журналисты нашли только недвижимости на более 8 млн долларов, указывают активисты.

Избегал декларирования скандальный предшественник Баканова экс-первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина. По факту незаконного обогащения Демчины НАБУ расследовало уголовное дело и даже подготовило подозрение.

Центр противодействия коррупции подал в суд на СБУ из-за нарушения требований закона. Судебный процесс длится уже 2,5 года. Отмечается, что Верховный суд согласился с доводами организации, но отправил дело на новое рассмотрение.