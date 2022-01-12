Apple свернет производство одного из своих популярных устройств

Седьмое поколение плеера iPod touch окажется последним в истории аудиотехники iPod. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Плеер iPod touch 7 был представлен три года назад, став самым новым в линейке аудиоплееров — Apple методично сокращала семейство iPod, популярность которого снижалась на фоне успехов более универсального iPhone. Гаджет является одним из последних портативных устройств из Купертино с аудиоджеком.

Ожидается, что iPod touch 7 в 2022-м получит последнее обновление iOS, а вот через год устройство вместе с соплатформенным iPhone 7 потеряет поддержку. Инсайдеры же не сообщают о новом поколении плеера, что свидетельствует о планах Apple полностью отказаться от iPod.