Тейлор опроверг слухи, что он заменит Йованович в Киеве

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, который сейчас занимает должность вице-президента Института мира США, опроверг информацию, распространенную недавно в СМИ, что его назначили на пост временного поверенного в делах США в Украине. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

«Никаких решений принято не было. Соединенные Штаты будут очень хорошо представлены (на дипломатическом уровне — ред.) в Украине», — подчеркнул бывший посол США.

Он отметил, что Соединенные Штаты очень хотели бы увидеть, как украинцы достигнут успеха и продемонстрируют миру, в том числе, соседям, что демократическая, процветающая европейская Украина является реальной, и что это будущее для этой части мира«.

«Украина является очень важной для Запада. Прозападный курс Украины, ее демократическое европейское будущее очень важны для украинцев, но так же это является весомым для Европы и США», — отметил бывший высокопоставленный дипломат.

В связи с этим эксперт отметил, что очень важно, чтобы это осознали люди в России.

В то же время, по словам экс-посла США, Украина должна оставаться на западном демократическом курсе после смены власти. «Итак, наша поддержка Украины сейчас важна более чем когда-либо», — заметил Тейлор.