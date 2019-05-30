Завод Коломойского хочет через КС ограничить права НАБУ

«Запорожский завод ферросплавов» добивается признания неконституционным права Национального антикоррупционного бюро через суды признавать сомнительные сделки недействительными. Об этом говорится в сообщении Конституционного суда.
Отмечается, что на закрытой части пленарного заседания суд продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».
«Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного суда, — говорится в сообщении суда.
Акционерное общество «Запорожский завод ферросплавов» входит в условную группу «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Завод Коломойского оспаривает полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов коррупционных расследований.
За четыре года работы НАБУ подало 42 иска, по которым недействительными были признаны 92 сделки.
Как пишет «Центр противодействия коррупции», по такому принципу в суде по иску НАБУ был признан недействительным договор между «Запорожьеоблэнерго» и «Энергомережа» на сумму более 112 миллионов гривен.
В целом, если суд примет решение в пользу завода, это лишит Национальное антикоррупционное бюро права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным делам.
В таком случае государство может потерять 7 миллиардов гривен — на такую сумму исчисляются уже разорванные по инициативе детективов через суды соглашения, посчитали в «Центре противодействия коррупции».
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