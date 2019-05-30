Отсрочка рынка означает его фактическую отмену, - Корольчук

Отсрочка старта рынка электроэнергии грозит полным свертыванием реформы. Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук на своей странице в Фейсбук.
«Лично я не сомневаюсь, что если рынок отодвинут далее до конца года, то его введения мы не увидим еще долго. Решение по долгам на энергорынке и вопрос компенсации тарифов фактически готовы. Их нужно просто принять. Все другие вопросы не являются легкими и на 100% будут корректироваться в ходе внедрения рынка. Однако, длинная 15-летняя дорога к рынку электроэнергии (почти с начала 2000-х) и последние события могут привести нас... назад к регулируемому рынку. Наверное, кому-то так лучше», — считает эксперт.
Эксперт считает, что аргументация сторонников отсрочки реформы, в частности, рост тарифов на электроэнергию после запуска рынка, не выдерживает критики.
«Если на газ растет цена, то все нормально. И Зеленский садится за один стол с Коболевым, который уже разве что во сне не говорит о рыночных тарифы на газ для населения. А тарифы на электроэнергию если и будут расти (вряд ли в этом году), то будут действовать системы субсидий, как и на рынке газа», — отмечает эксперт.
По его мнению, на самом деле это решение лоббируют для того, чтобы не платить рыночную цену за электроэнергию.
«Рынок электроэнергии нужно отложить, потому что кому-то, кто очень часто стал раздавать интервью (Коломойский), и кто не менее часто молчит (Пинчук), не хочется платить рыночную цену за электроэнергию? Это так или не так?», — написал Корольчук.
Напомним, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии» новый рынок электроэнергии должен быть введен с 1 июля 2019 года. В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта реестр. № 10318 и № 10318-1, в которых предлагается отсрочить запуск рынка на 3 и 9 месяцев соответственно. 28 мая депутаты отказались включить законопроект 10318 в повестку дня сессии.
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