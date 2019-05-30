Тимошенко предлагает сформировать временное правительство

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает за формирование временного правительства. Об этом она сообщила журналистам в четверг в кулуарах Верховной рады.

«Парламент не просто должен удовлетворить отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, а обязан уволить это правительство, а потом сформировать временное правительство, которое уже сможет работать в контексте стратегий, которые люди ожидали от президентских выборов», — сказала она.

Политик считает, что Гройсман продолжает политику, за которую «народ отправил Порошенко в отставку».

О решении уйти в отставку премьер объявил 20 мая после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации в обращении к народу заявил, что правительство должно сложить полномочия. В четверг Рада рассматривает заявление Гройсмана об отставке. В случае его удовлетворения, согласно действующему законодательству, вместе с премьером в отставку уйдет и все правительство, но продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового.

Напомним, что о нежелании голосовать за оставку правительсвта уже заявили фракции БПП и «Народный фронт».