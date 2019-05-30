Путина не пригласили на торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии

Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы пока не получали никакого приглашения, по крайней мере, в Кремле», — сказал он, оговорившись, что не знает, «передавалось ли что-то по дипканалам».
Торжества в Нормандии запланированы на 6 июня, на них приглашены представители различных стран. В то же время на 6-8 июня намечен Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин.
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