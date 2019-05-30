Порошенко вступил в партию

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии «Европейская Солидарность» и получил партийный билет.

«Присоединился к нашей партии „Европейская Солидарность“! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к „Европейской Солидарности“. Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО! Вместе защитим Украину!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что Порошенко после проигрыша на президентских выборах заявил, что не намерен уходить из политики. При этом 24 мая на учредительном съезде БПП партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» переименовали в «Европейскую солидарность».

Тогда же было решено, что 31 мая состоится съезд обновленной партии,

Сами внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.