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«Батькивщина» и «Самопомощь» поддержат увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

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«Батькивщина» и «Самопомощь» поддержат увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

Фракция «Батькивщина» будет голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы этой фракции Сергей Соболев.

«Конечно, будет (голосовать за отставку — Ред). ...Сегодняшнее голосование по отставке правительства... вы же понимаете, что никто за это голосовать не будет», — сказал Соболев агентству в четверг.

Также фракция «Самопомощь» поддержит представления президента, заявил лидер этой фракции Олег Березюк.

«Есть очевидная вещь: президент выиграл выборы с небывалым результатом, сегодня он берет ответственность, назначая своих министров. Парламент не имеет морального права сегодня не принимать отставки министров и не принимать решений по предложениям, которые делает президент», — сказал Березюк.

По словам лидера фракции, не голосовать за отставку «абсурдно, так же абсурдно, как сегодня не проголосовали за отставку премьер-министра».

Он отметил, что если парламент не поддержит отставку Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака, то ещё больше увеличит доверие к президенту Украины.

«После сегодняшнего фарса с правительством очевидно было, что коалиция не отправит его в отставку. Это мелкая примитивная политическая игра, которая ещё больше обесценивает парламент и, без сомнения, является обычным политическим пиаром перед выборами», — сказал Березюк.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, в составе фракции «Батькивщина» 20 народных депутатов. В составе фракции «Самопомощи» — 25 депутатов.

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Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и главы СБУ Грицака. Все три проекта постановлений уже поступили в парламент и переданы на рассмотрение руководства.

Батькивщина, Самопомич, Владимир Зеленский
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Четверг, 30 мая 2019
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