«Самопомощь» поддержит инаугурацию Зеленского 19 мая

Председатель фракции Объединение «Самопомощь» Олег Березюк заявил, что не видит смысла не поддерживать постановление об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая. Об этом он сказал журналистам перед началом 18 отчетного съезда Объединения «Самопомощь», сообщает Укринформ.
«Бессмысленно это не поддерживать», — сказал Березюк, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли фракция постановление о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины 19 мая.
Вместе с тем, Березюк подчеркнул, что «новоизбранный президент Украины получил доверие своих избирателей, с небывалым результатом победил на выборах, дав те или иные обещания».
«Надо как можно быстрее дать ему возможность эти обещания начать выполнять, потому что он за них несет ответственность. В этом моя позиция и позиция политической силы — как можно быстрее», — сказал Березюк.
Что касается возможного досрочного роспуска парламента политик сказал: «Произойдет роспуск или нет — на сегодня это не имеет никакого принципиального значения».
Отметим, что в Верховную Раду уже внесено 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Народные избранники предлагают назначить ее на 19, 20 мая или 1 июня.
10 мая Зеленский обратился к народным депутатам Украины с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая.
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