Украина инициирует введение санкций против российских археологов за раскопки в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений за проведение незаконных археологических раскопок на территории Крыма.

Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, «соответствующие предложения направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего они будут переданы на рассмотрение правительства».

В МинВОТ отметили, что на протяжении пяти лет РФ активно проводит незаконные археологические раскопки, к которым привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица.