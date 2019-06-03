Зеленский дал СБУ две недели – требует «реальные уголовные дела»

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы. Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он сказал во время встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Баканов.
«Мы сейчас говорим не о наших личные взаимоотношениях (Баканов является давним другом президента, работал в студии «Квартал 95» — УП), а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты — исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ, — отметил Зеленский.
В пресс-службе добавляют, что, по мнению главы государства, работники СБУ должны доказать не только свой профессионализм, но и порядочность как человек. Силовики должны работать «на Украину — независимо от фамилии президента».
«Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину», — отметил Зеленский.
Он также отметил важность борьбы с контрабандой.
«Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой», — добавил президент.
О необходимости преодолеть контрабанду и теневую экономику также сказал Иван Баканов.
«СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее», — отметил в. и. о. главы СБУ.
Он пообещал стремиться культивировать в ведомстве «человеческие ценности».
«Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми», — подчеркнул Баканов.
Напомним, 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии «Слуга народа», своего друга детства и экс-юриста студии «Квартал 95» Ивана Баканова.
Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности
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