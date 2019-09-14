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Баканов уже хочет оставить в СБУ отдел по борьбе с экономической преступностью

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Баканов уже хочет оставить в СБУ отдел по борьбе с экономической преступностью

Руководитель СБУ Иван Баканов считает, что без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью преодолеть терроризм и торговлю наркотиками «в принципе невозможно».

Об этом Баканов сказал в комментарии УНИАН.

«Вопрос не в том, ликвидирован ли отдел „К“ или любой отдел вообще в Службе безопасности Украины. Вопрос в функционале, который должен быть в Службе для того, чтобы эффективно бороться с теми угрозами, которые современный мир ставит перед Украиной», — заявил Баканов.

В связи с этим он отметил, что новый законопроект о СБУ, который разрабатывается, «должен предусмотреть гибкую систему, которая позволяет президенту Украины в случае необходимости увеличивать численность Службы безопасности Украины в случае, если возникает какая-то угроза, в том числе путем создания соответствующих департаментов».

«Если такая угроза отпадает, то он своим указом ликвидирует такой соответствующий департамент», — добавил Баканов.

По его словам, без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью преодолеть терроризм и торговлю наркотиками «в принципе невозможно».

Баканов привел пример, что терроризм — это хорошо налаженный бизнес.

«Там мало фанатиков, все работают за деньги, поэтому вы не можете себя лишить функций, которые позволяют бороться с терроризмом», — заявил Баканов.

При этом он добавил, что «кошмарить» бизнес нельзя ни при каких обстоятельствах.

В то же время Баканов отметил, что в последние месяцы СБУ своей деятельностью доказывает, что может эффективно выполнять свои задачи и не оказывать давления на предпринимателей.

При этом, комментируя заявление Офиса президента, что отдел «К» будет неизбежно ликвидирован, Баканов заявил: «Если так считает Президент — то будет ликвидирован».

«Но мы должны докладывать объективно о состоянии дел», — добавил он.

При этом глава СБУ отметил, что спецслужбы в других странах имеют полномочия на борьбу с экономическими преступлениями, в частности, во Франции, США и Польше.

«Поэтому скажите, пожалуйста, почему в этих службах эти функции есть, и они удовлетворяют общество, а у нас почему их не должно быть?», — отметил Баканов.

В то же время он признал, что СБУ должна реформироваться и стать современной спецслужбой.

«Но вопрос отобрать, а что дальше? Например, любая реформа может быть в какой-то определенной части ошибочной. Мы должны иметь возможность что-то изменить, не обязательно меняя при этом закон», — заявил Баканов.

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Кроме того, он добавил, что существуют угрозы, которые требуют дополнительных ресурсов и переосмысления, в частности, киберугрозы и защита объектов критической инфраструктуры. В то же время Баканов отметил, что реформирование СБУ состоится в любом варианте.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.

СБУ, Иван Баканов
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