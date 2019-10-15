Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов направил президенту Украины Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона «О Службе безопасности Украины», сообщает пресс-центр СБУ.
«Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию закона „О Службе безопасности Украины“ в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Национальному институту стратегических исследований.
Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются: отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы; внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация; повышение уровня социального обеспечения сотрудников; минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности; усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016