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Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возврата Крыма

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Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возврата Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возврата Крыма с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО во время первого зарубежного визита в Брюссель, который начнется во вторник. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Во время первого зарубежного визита Зеленского вопрос Крыма будет тоже подниматься», — сказала она на брифинге.

При этом пресс-секретарь пообещала предать гласности решения руководства страны, касающиеся Крыма. «Когда будет наработано определенное решение, это вынесется. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Но Крым — это Украина», — подчеркнула она.

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Зеленский 4 июня отправляется с двухдневным визитом в Брюссель, во время которого он проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета и Европейской комиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

Крым, Владимир Зеленский
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