Конституционный суд начал рассматривать указ Зеленского о роспуске Рады

Большая палата Конституционного суда начала рассматривать представление 62 нардепов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Соответствующая информация обнародована на сайте суда.
«Рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», — говорится в повестке дня на четвертое июня.
В ходе заседания во вторник суд должен решить, в письменной или устной форме рассматривать данное производство, сообщили агентству в пресс-службе суда.
Судьей-докладчиком по данному делу выступает Виктор Кривенко.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в «Урядовому кур’єрі».
24 мая народные депутаты от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР. Они попросили рассмотреть это представление в течение месяца.
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