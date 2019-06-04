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Пресс-служба Нацполиции ездит на авто с проблесковыми маячками, не имея на это права

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Пресс-служба Нацполиции ездит на авто с проблесковыми маячками, не имея на это права

Один из двух служебных автомобилей пресс-службы Национальной полиции Украины действительно оборудован специальными сигнальными средствами (синими и красными проблесковыми маячками), на использование которых пресс-служба не имеет права.

Такую информацию подтвердили в Нацполиции в ответ на запрос Українських Новин.

«Сообщаем, что за Департаментом коммуникации Национальной полиции Украины закреплены 2 служебных автомобиля: Skoda Rapid, Mitsubishi Outlander PHEV (оборудован комплектом цветографических схем — ведомственных знаков, надписей, эмблем, полос, а также световыми сигнальными устройствами)», — говорится в ответе Нацполиции.

Наличие на Mitsubishi пресс-службы незаконных спецсигналов в Нацполиции поясняют тем, что изначально этот автомобиль предназначался для групп реагирования и подразделений дорожной полиции, но был передан Департаменту коммуникаций для использования в работе пресс-службы. В то же время, теоретически в дальнейшем автомобиль может быть возвращен спецподразделениям, а демонтаж спецсигналов сделает эту машину непригодной для такого использования, уверяют в Нацполиции. «Демонтаж установленного на этом автомобиле оборудования считается нецелесообразным и таким, что может сделать невозможным дальнейшее его квалификационное (в том числе — гарантийное) обслуживание специализированными сервисными центрами», — говорится в ответе.

При этом в Нацполиции затруднились ответить, используют ли автомобили со спецсигналами и в каком количестве пресс-службы центральных и региональных подразделений.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 176 от 2017 года, которое регламентирует использование спецсигналов согласно Закону Украины «О дорожном движении», синие проблесковые маячки могут использовать подразделения 18 ведомств, в том числе, подразделения Национальной полиции Украины. В то же время, красным проблесковым маячком (предусматривающим полную остановку движения транспорта) могут оборудоваться машины только двух типов: транспортные средства патрульной полиции и подразделений, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Этот перечень является исключительным, а подразделение пресс-службы ни к одному из двух названных типов не относится.

Ранее в социальной сети Facebook появилась фотография автомобиля пресс-службы полиции, полностью оснащенного проблесковыми маячками для остановки движения и беспрепятственного проезда.

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Фото опубликовала пользователь Евгения Моторевская на своей странице в Facebook. В комментариях под фото люди интересуются, куда же так спешить пресс-службы полиции и зачем этому подразделению ведомства нужны проблесковые маячки. А еще пользователи соцсети предположили, что спецсигнальные средства нужны пресс-службе для того, чтобы срочно дать комментарий, и высказали желание посмотреть на служебный автомобиль бухгалтерии Нацполиции.

полиция
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