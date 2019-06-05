Зеленский не собирается давать должность Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается приглашать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в свою команду. Об этом глава государства заявил в Брюсселе, где он находится с первым официальным визитом, сообщает грузинский сайт Imedinews.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский не рассматривал возможность предложения Саакашвили официальной должности.

Ранее в интервью каналу «1+1» Зеленский заявил, что его решение вернуть украинское гражданство Саакашвили не было политическим. «Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе и ранее говорил, думаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его вернул», — говорил он.

Отметим, что 4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию «УДАР», которая будет участвовать в парламентских выборах.

Ранее Саакашвили заявил, что собирается участвовать в построении новой страны, однако стремлений «получить какой-то кабинет или какую формальную должность» не имеет.

Саакашвили вернулся в Украину в конце мая, после того как Зеленский подписал указ о возвращении ему украинского гражданства, которого его лишил Порошенко.