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Рада приняла свой закон о ВСК с процедурой импичмента

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Рада приняла свой закон о ВСК с процедурой импичмента

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1098 о Временной следственной комиссии, специальной временной следственной комиссии и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины.

В поддержку законопроекта на пленарном заседании в четверг проголосовало 279 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.

Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Как сообщалось, законопроект № 1098 был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

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4 июня народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады законопроектов, среди которых законопроекты № 10340 и № 10340-1 об импичменте, инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

ВСК, импичмент
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