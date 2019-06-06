Рада отказалась увольнять Климкина

Верховная Рада провалила голосовние за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов.

Таким образом, парламент провалил проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Заявление самого Климкина депутаты также не одобрили — оно получило лишь 141 голос.

Самого министра на заседании Рады не было.

При этом глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет поддерживал отставку Климкина и посоветовала коллегам проголосовать за нее.

Напомним, 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.