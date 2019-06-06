Мировой лидер страхования AIG уходит из Украины после почти 20 лет работы

Дочерняя компания крупнейшей американской страховой корпорации American International Group (AIG) — АИГ Украина — прекращает свою деятельность. Решение акционеров от 30 мая опубликовано в правительственной газете Урядовый курьер, сообщает Лига.Финансы.
Отмечается, что AIG обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении из Реестра финансовых учреждений страны.
Согласно сообщению, решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только Украины.
О том, что американская AIG сворачивает бизнес в Украине и Казахстане стало известно в конце 2016 года. СК АИГ Украина с тех пор не заключает новые договора страхования и не пролонгирует старые.
AIG — мировой лидер на рынке страхования имущества и общего страхования с 90-летней историей. Компания работает более чем в 160 странах и имеет свыше 40 млн клиентов. АИГ Украина работает с 2000 года.
Напомним, в 2018 году другая международная группа компаний AXA, которая представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни», объявила, что уходит с украинского рынка.
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